«Динамо» Р подписало контракты с Алишаускасом и Батней, «Слован» — с Ворачеком

Два игрока рижского «Динамо» подписали полноценные двусторонние контракты на один год после пробных, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашения подписаны с нападающим Оскарсом Батней и защитником Нериюсом Алишаускасом.



Защитник Увис Балинскис перезаключил контракт с латвийским клубом на новых условиях, теперь у него двустороннее соглашение на два года.



Защитник Томаш Ворачек подписал с братиславским «Слованом» полноценный односторонний контракт на один год после пробного.

8 сомнительных трансферов клубов КХЛ в нынешнем межсезонье Взрывоопасный Анисин, ветеран Фролов, неприжившийся Кубалик – в списке сомнительных трансферов клубов КХЛ.