Мэтт Каллен подписал контракт с «Миннесотой Уайлд» на $ 1 млн

Нападающий Мэтт Каллен решил провести в Национальной хоккейной лиге ещё один сезон и подписал контракт с «Миннесотой Уайлд», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Майкл Руссо. Соглашение рассчитано на один год, зарплата составит $ 1 млн, возможные бонусы могут составить ещё $ 700 тыс.



40-летний хоккеист выиграл с «Питтсбург Пингвинз» два Кубка Стэнли, в последнем регулярном чемпионате он записал на свой счёт 31 (13+18) очко. Ранее Каллен говорил, что не уверен, готов ли он продолжать игровую карьеру.



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Каллен: всегда хочется быть частью команды, но не всё решает хоккей