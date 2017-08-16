СКА одолел сборную Канады и вышел в финал турнира имени Пучкова

Петербургский СКА одержал победу над сборной Канады в рамках турнира имени Николая Пучкова, встреча завершилась со счётом 3:0. Таким образом, команда Олега Знарка вышла в финал турнира, где встретится с финским «Йокеритом». Канадская команда сыграет за третье место с ХК «СКА-Нева».



Заброшенные шайбы на свой счёт записали «армейцы» Патрик Херсли, Никита Гусев и Виктор Тихонов, забивший в пустые ворота. Сухой матч оформил вратарь петербургского клуба Игорь Шестёркин.



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