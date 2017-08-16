Федотов: «Салават» начал неважно, но потом ни в чём не уступал сопернику

Вратарь «Салавата Юлаева» Иван Федотов поделился впечатлениями после поражения от «Нефтехимика» (2:3 ОТ) на домашнем турнире.



«У нас был хороший соперник, который показал хорошую игру. Сегодня была очень энергичная, быстрая игра. Никто не хотел уступать, все играли на победу, без ошибок. Мы начали матч неважно, было тяжеловато, и соперник нас переигрывал, но потом вошли в игру, ни в чём им не уступали, а по буллитам нам немного не повезло.



Нервничал ли из-за дебюта в „Салавате“? Да, конечно, где-то были эмоции. Плюс соперник принципиальный был. Получился интересный матч. Ребятам — спасибо, будем двигаться дальше», — цитирует игрока официальный сайт клуба.



Посмотреть видео можно на официальном канале «Салавата» в YouTube.

«Салават Юлаев» потерпел поражение от «Нефтехимика» на домашнем турнире