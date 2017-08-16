«Локомотив» подтвердил обмен Эмиля Галимова в «Нефтехимик»

Ярославский «Локомотив» в своём официальном «твиттере» подтвердил обмен нападающего Эмиля Галимова в нижнекамский «Нефтехимик». Взамен ярославская команда получила денежную компенсацию. Галимов – воспитанник нижнекамского хоккея. В «Локомотив» хоккеист перешёл в ходе сезона-2011/12.



В минувшем сезоне форвард провёл в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 42 матча, забросил 5 шайб и отдал 4 голевых паса при показателе полезности «-3». В плей-офф на его счету один голевой пас в четырёх матчах.

Нападающий Эмиль Галимов присоединится к «Нефтехимику» на турнире в Уфе