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«Локомотив» подтвердил обмен Эмиля Галимова в «Нефтехимик»

16 августа 2017, среда. 22:15 Хоккей

Ярославский «Локомотив» в своём официальном «твиттере» подтвердил обмен нападающего Эмиля Галимова в нижнекамский «Нефтехимик». Взамен ярославская команда получила денежную компенсацию. Галимов – воспитанник нижнекамского хоккея. В «Локомотив» хоккеист перешёл в ходе сезона-2011/12.

В минувшем сезоне форвард провёл в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 42 матча, забросил 5 шайб и отдал 4 голевых паса при показателе полезности «-3». В плей-офф на его счету один голевой пас в четырёх матчах.

Нападающий Эмиль Галимов присоединится к «Нефтехимику» на турнире в Уфе
Источник: Официальный сайт ХК "Локомотив" Сообщить об ошибке
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ХК Локомотив ХК Нефтехимик Эмиль Галимов
Новости. Хоккей
16 августа 2017, среда
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