Знарок: это не моя первая победа над сборной Канады, особых эмоций нет

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу на турнире имени Николая Пучкова над сборной Канады со счётом 3:0.



«Это не моя первая победа над сборной Канады. Особых эмоций по этому поводу не испытываю. По накалу совершенно не предсезонный матч получился, игра получалась очень быстрой, поначалу нас очень быстро накрывали, потом, конечно, приспособились. Посмотрели на этом фоне наших игроков. В КХЛ так не играют? Канадцы всегда канадцы. Не удалось реализовать моменты, потому что команда под нагрузками. Если глобально разбирать, то, конечно, у СКА были ошибки.



На руку ли сборной России такие матчи с Канадой? Двоякий вопрос, не буду на него отвечать, у меня есть своё мнение на этот счёт. По уровню самоотдачи сборная Канады — самый серьёзный соперник. Играли сегодня неплохо, хоть нам и было тяжело. Мы довольны победой», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА одолел сборную Канады и вышел финал турнира имени Пучкова