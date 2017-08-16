Кудашов: концовка у «Локомотива» вышла смазанной, но там больше молодёжь играла

Главный тренер ярославского «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал третий матч команды на Кубке Латвийской железной дороги, в котором ярославцы одержали уверенную победу над рижским «Динамо» со счётом 5:1.



«Было понятно, что «Динамо» выставит молодёжь на эту игру, так как уже было известно, что команда прошла в финал турнира. И если рижане, возможно, не ставили перед собой цель победить любой ценой, то у нас такая цель была. Доволен двумя периодами – играли по заданию, создавали моменты. Недоволен игрой в большинстве «пять на три». Результат оцениваю положительно, хотя концовка получилась смазанной. Но этому есть объяснение, там молодёжь больше играла. Мы им доверили роли, чтобы они их использовали», — приводит слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.

«Локомотив» уверенно обыграл рижское «Динамо» на Кубке ЛЖД