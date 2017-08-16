Озолиньш: игрокам следует работать над собой, чтобы не получать больших штрафов

Главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш прокомментировал третий матч команды на Кубке Латвийской железной дороги, в котором рижане проиграли ярославскому «Локомотиву» со счётом 1:5.



«Хорошая возможность для наших молодых хоккеистов отыграть весь матч в ответственных ролях. Уже знали, что прошли в финал турнира, поэтому дали шанс молодым. Это не означает, что результат был не важен – он важен в любой игре. Не получилось сыграть так, как хотели мы и как хотелось самим игрокам. Серия ошибок во втором периоде привела к такому результату, это не чья-то индивидуальная вина. Доволен, что ребята продолжали бороться и идти на ворота.



Удаление Батни? Он молодец — ввязался в борьбу и всё было хорошо от начала ситуации до эпизода, когда он получил «5+20». Нам следует работать над собой, чтобы не получать большие штрафы в таких ситуациях и не расплачиваться потом за свои эмоции. Думаю, что на Оскарса повлияло и отсутствие опыта. Это всё можно исправить, и хорошо, что подобные ситуации происходят сейчас», — цитирует Озолиньша корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.

«Локомотив» уверенно обыграл рижское «Динамо» на Кубке ЛЖД