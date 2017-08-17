Осипов: с «Нефтехимиком» было тяжело, первая моя полноценная игра летом

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Максим Осипов подвёл итоги после поражения от «Нефтехимика» (2:3 Б) на домашнем предсезонном турнире.



«Была сложная игра. Первый период у нас совсем не задался, потом пришли в себя и играли более-менее хорошо. Лично по себе: конечно, было тяжело, ведь это была моя первая полноценная игра летом. Спасибо партнёрам, что подстраховали и помогли.



Как ощущения от атмосферы на «Уфа-Арене»? Очень здорово, всё понравилось, болельщики нам помогают. Это ещё не полные трибуны были. Надеюсь, в скором времени арена заполнится», — цитирует игрока официальный сайт клуба.



Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.

«Салават Юлаев» потерпел поражение от «Нефтехимика» на домашнем турнире