Кучеров: рост для хоккеиста сейчас не имеет значения, есть другие козыри

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг»Никита Кучеров поделился мнением о своих небольших для хоккеиста габаритах.



«Понятное дело, что в детской секции я был всегда маленьким. Тренер Геннадий Геннадьевич Курдин часто со мной разговаривал, учил играть в умный хоккей — как делали в „Детройте“, как было в СССР. Отдал шайбу, сразу открылся.



Рост в наши дни вообще не имеет значения. Главное — работать, прибавлять в мастерстве. Искать другие козыри. Если ты маленький, то должен быть быстрее всех. Думать быстрее всех, чтобы они тебя не поймали. Уходить из углов. Большим ведь тяжелее бегать. Пока они там развернутся… А если ты будешь юрким и быстрым, то как тебя догонишь?», — цитирует игрока официальный сайт лиги.



Радулов с Кузнецовым — на дерби, Малкин — в бургерной. Соцсети игроков НХЛ Кессел ел хот-доги из кубка Стэнли, Ягр грустил без работы, Радулов и Кузнецов сходили на футбол, а Малкин объелся фаст-фудом.