Малкин: приложу все усилия, чтобы поехать на ОИ-2018, поговорю с Кросби и Лемье

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подтвердил готовность принять участие в Олимпийских Играх 2018 года в составе сборной России, но подчеркнул, что будет учитывать решение клуба по этому поводу и лично владельца «Питтсбурга» Марио Лемье.



«Ближе к сезону, когда в Америке начнут работать тренировочные лагеря, вернусь туда, появится больше конкретики. Постараюсь поговорить с Марио Лемье, хоккеистами «Питтсбурга». У нас есть Сидни Кросби и несколько шведов с финнами, которые тоже имели хорошие шансы оказаться в Пхенчхане, если бы не решение НХЛ. Надо узнать их мнение о ситуации, собрать больше информации о взглядах на неё игроков, тренеров, владельцев клуба.



Не хочу бросаться громкими словами. Я уже говорил, что приложу все усилия, чтобы поехать на Олимпиаду. Но если будет риск пожизненной дисквалификации или аннулирования контракта — буду думать. Надо смотреть, как поведёт себя лига, а пока делать какие-либо заявления мне не хочется.

Ни для кого не секрет, что Кросби — лицо НХЛ. Думаю, к нему многие прислушиваются: и владельцы клубов, и Гарри Бэтмен. Полагаю, что мнение Сида уважают в лиге, и я надеюсь, что он сам горит желанием поехать на Олимпиаду, чтобы побороться за третье подряд золото для сборной Канады. Но сначала я хочу приехать в «Питтсбург», поговорить с ним и остальными ребятами», — цитируют Малкина «Известия».