Драйзайтль: «Эдмонтон» готов сделать шаг вперёд, я рад, что остался

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал подписание нового контракта на восемь лет и $ 68 млн.

«Я никогда не думал уйти в другой клуб, хотел остаться в „Эдмонтоне“. Мне тут комфортно. У нас отличная команда с большими задачами.

Мы с Макдэвидом хотим быть теми, на кого можно положиться. Коннор, без сомнения, является нашим лидером, а я хочу помогать команде так, как могу. Думаю, вся наша команда, не только мы с Коннором, готова сделать шаг вперёд. Нам нравится играть вместе, находиться рядом, я очень рад, что остаюсь", — приводятся слова Драйзайтля на официальном сайте НХЛ.