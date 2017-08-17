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Драйзайтль: «Эдмонтон» готов сделать шаг вперёд, я рад, что остался

17 августа 2017, четверг. 09:46 Хоккей

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал подписание нового контракта на восемь лет и $ 68 млн.

«Я никогда не думал уйти в другой клуб, хотел остаться в „Эдмонтоне“. Мне тут комфортно. У нас отличная команда с большими задачами.

Мы с Макдэвидом хотим быть теми, на кого можно положиться. Коннор, без сомнения, является нашим лидером, а я хочу помогать команде так, как могу. Думаю, вся наша команда, не только мы с Коннором, готова сделать шаг вперёд. Нам нравится играть вместе, находиться рядом, я очень рад, что остаюсь", — приводятся слова Драйзайтля на официальном сайте НХЛ.

Леон Драйзайтль подписал с «Эдмонтоном» восьмилетний контракт на $ 68 млн
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Эдмонтон Ойлерз Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль
Новости. Хоккей
17 августа 2017, четверг
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