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«Колорадо» подписал контракт новичка с форвардом из NCAA Тонинато

17 августа 2017, четверг. 10:24 Хоккей

«Колорадо Эвеланш» заключил контракт новичка с нападающим Домиником Тонинато, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано на два года.

23-летний Тонинато последние четыре года выступал в NCAA за «Миннесоту Дулут». В прошедшем сезоне он набрал 29 (16+13) результативных баллов в 42 матчах при показателе полезности "+25" и помог команде выйти в финал чемпионата. Форвард был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» на драфте 2012 года под общим 126-м номером, однако 15 августа стал свободным агентом.

На глубине каньона. Почему «Колорадо» не пытается выбраться со дна?
Некогда славные «лавины» нынче влачат жалкое существование. Но судя по отсутствию мер нахождение на дне вполне устраивает боссов «Эвеланш».
Источник: Официальный сайт "Колорадо Эвеланш" Сообщить об ошибке
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Колорадо Эвеланш
Новости. Хоккей
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