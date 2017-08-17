«Колорадо» подписал контракт новичка с форвардом из NCAA Тонинато

«Колорадо Эвеланш» заключил контракт новичка с нападающим Домиником Тонинато, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано на два года.



23-летний Тонинато последние четыре года выступал в NCAA за «Миннесоту Дулут». В прошедшем сезоне он набрал 29 (16+13) результативных баллов в 42 матчах при показателе полезности "+25" и помог команде выйти в финал чемпионата. Форвард был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» на драфте 2012 года под общим 126-м номером, однако 15 августа стал свободным агентом.

На глубине каньона. Почему «Колорадо» не пытается выбраться со дна? Некогда славные «лавины» нынче влачат жалкое существование. Но судя по отсутствию мер нахождение на дне вполне устраивает боссов «Эвеланш».