Бафлин: «Виннипег» может только идти вперёд, постараемся попасть в плей-офф

Защитник «Виннипег Джетс» Дастин Бафлин поделился ожиданиями от грядущего сезона НХЛ.

«После такого сезона всегда с нетерпением ждёшь следующего. Когда сталкиваешься с таким талантом, как Лайне, очень хочется узнать, что будет дальше. Думаю, его ждёт ещё один успешный сезон. Молодые ребята сейчас много работают, чтобы сыграть ещё сильнее. Вообще, наше нападение должно быть лучше. У нас очень много талантливой молодёжи.

В каждом сезоне всё начинается заново. Надо много работать, выкладываться, тогда повезёт. Надеемся, что в новом сезоне мы поднимемся выше. Я не могу сказать, что в прошлом сезоне мы допустили одну или несколько ошибок. Нам просто не хватило стабильности. Мы могли сыграть несколько хороших матчей, а затем наступал спад. Такого не должно быть. Трудно сказать, каким будет новый сезон. Мы можем только идти вперёд. Нам не удалось попасть в плей-офф в прошлом сезоне. Постараемся решить эту задачу в новом году, будем работать над этим с самого начала сборов", — приводятся слова Бафлина на официальном сайте НХЛ.