Главным арбитром Ночной лиги в Ярославле стал судивший финал КХЛ в 2010-м Сердюк

Главным судьёй Ночной хоккейной лиги в Ярославской области назначен арбитр Всероссийской категории Сергей Сердюк. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Его кандидатуру, в соответствии с регламентом отборочного этапа VII Всероссийского фестиваля, утвердил главный судья лиги Александр Зайцев.

47-летний Сердюк известен широкой общественности по работе на матчах Континентальной хоккейной лиги, в том числе в финале Кубка Гагарина сезона-2009/10. Сердюк работал в КХЛ линейным судьёй с 2008 по 2010 год. За это время он провёл в общей сложности 83 матча.