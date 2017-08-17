Губернатор Челябинской области: «Трактор» должен играть в финале конференции

Губернатор Челябинской области, президент «Трактора» Борис Дубровский провёл встречу с директором клуба Иваном Сеничевым, генеральным менеджером Евгением Губаревым и главным тренером команды Анваром Гатиятулиным.

«У нас есть некая динамика, мы её видим. Команда должна играть в финале Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги в этом году», – цитирует Дубровского пресс-служба клуба.

Директор клуба Иван Сеничев поблагодарил главу региона за поддержку команды и отметил, что «Трактор» приложит все усилия, чтобы эту задачу выполнить.