Крикунов: «Автомобилист» хорошо начал матч, а во втором периоде команда встала

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал победу над «Барысом» (3:1) на мемориале Виктора Блинова.

«Начали хорошо, в первой же смене забили гол, пока противник соображал, в чём дело, забили второй, затем ещё один, третий. И продолжали играть, не останавливались, поэтому всё было нормально, а на второй период вышли, и команда встала. Команда закончила играть. Мы перед вторым периодом сказали, что ещё 40 минут хоккея, это очень много времени. Это хоккей, здесь быстро всё меняется, поэтому надо играть от начала до конца. Но в итоге третий период хорошо сыграли и спокойно довели до победы», — цитирует Крикунова пресс-служба клуба.