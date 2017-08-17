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Корешков: «Барыс» проспал начало, пропустил три гола, но не расклеился

17 августа 2017, четверг. 15:31 Хоккей

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (1:3) на мемориале Виктора Блинова.

«Да, вторую игру подряд команда очень хорошо играет два периода, а один недостаточно собранно. Это свойственно для предсезонного периода. Будем поправлять это, выравнивать. Согласен, немного проспали начало матча, пропустили ненужный быстрый гол, затем ещё два быстрых. Надо отдать должное, что не расклеились и очень прилично сыграли в оставшееся время – концовку первого, а также второй и третий периоды.

Ребята, которые пришли из «Номада», очень неплохо сегодня отыграли, и движение, и активные действия. Настрой на игру у них тоже очень хороший. «Предсезонка» и просмотр игроков продолжаются", — цитирует Корешкова пресс-служба клуба.

«Автомобилист» одержал победу над «Барысом» на мемориале Блинова
Источник: Официальный сайт ХК "Барыс" Сообщить об ошибке
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ХК Автомобилист ХК Барыс Евгений Корешков
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