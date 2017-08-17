25 августа в Москве пройдёт конференция региональных представителей Ночной лиги

25 августа в Москве состоится всероссийская конференция региональных представителей Ночной хоккейной лиги и презентация седьмого сезона любительского чемпионата страны. На мероприятии обсудят организацию и подготовку отборочного этапа в сезоне-2017/18, в котором, согласно предварительной информации заявочной кампании, выступят более 1000 команд из 78 регионов России.

В конференции примут участие генеральный директор Ночной лиги Игорь Бахмутов, члены Совета Легенд во главе с двукратным олимпийским чемпионом Александром Якушевым, также региональные представители лиги. Также приглашены руководители соорганизаторов Всероссийского фестиваля — заместитель министра спорта России Марина Томилова и президент ФХР Владислав Третьяк.

«В рамках мероприятия проведём презентацию сезона, обсудим вопросы, накопившиеся у команд, и постараемся их решить в режиме живого диалога. Правда, как показал пример Москвы, часть таких вопросов носит характер риторических. Ответа на них у нас просто нет. Например, представители некоторых команд говорят, что не хотят играть с сильными соперниками, в матчах с которыми, по их мнению, им гарантировано поражение. Но лично я такой позиции не понимаю. На мой взгляд, играть нужно всегда. А встреча с сильной командой – возможность повысить собственное мастерство. Зачем же от этого отказываться? К тому же наша лига любительская, а её основная философия – получение удовольствия от процесса игры, формирование здорового образа жизни», — цитирует Бахмутова пресс-служба лиги.