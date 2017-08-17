Бельгибаев: рад заброшенной шайбе, но лучше бы «Барыс» праздновал победу

Нападающий «Барыса» Нурсултан Бельгибаев поделился впечатлениями после игры с «Автомобилистом» (1:3), в которой он был признан лучшим игроком встречи.
«Я рад, что забросил шайбу, но лучше бы команда отпраздновала победу. Мы все работаем ради одной цели – победы в матче. Сегодня я играл в звене с Тривино и Евдокимовым. Новое сочетание, но, безусловно, тренеры нам всё расписали, рассказали, чтобы мы максимально готовыми были к игре в этом звене», — приводит слова Бельгибаева официальный сайт команды.
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