Экман-Ларссон: обо мне станут больше говорить, если «Аризона» будет побеждать

Защитник «Аризоны Койотс» Оливер Экман-Ларссон поделился мнением о подписании защитника Никласа Яльмарссона.



«Очень хорошо, что у нас появится Яльмарссон. С ним наша молодёжь станет лучше. Они будут учиться у него. Я это знаю по совместной игре с ним в сборной Швеции. Он знает, что нужно для победы. С ним очень легко играть. Он много говорит, хорошо катается и контролирует шайбу. Я считаю, что его недооценивают.



Я могу войти в число элитных защитников лиги? Понятно, что сейчас сложно говорить. Но думаю, что у меня есть всё для этого. Надо играть в хорошей команде, попадать в плей-офф. Думаю, что обо мне станут больше говорить, если наша команда будет побеждать. К этому я стремлюсь, хочу, чтобы наша команда побеждала. Так поступают все хорошие игроки. Я очень хочу сделать следующий шаг», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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