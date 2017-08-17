Юханссон: не раздумывал над предложением ЦСКА, Сорокин – невероятный вратарь

Голкипер московского ЦСКА Ларс Юханссон прокомментировал победу над «Витязем» (2:1) в матче Кубка мэра Москвы и свой переход в стан красно-синих этим летом.



«Мы сыграли хороший матч, не пропустили много голов, держали шайбу, создавали моменты, хорошо действовали в обороне. Один неудачный отскок завершился пропущенной шайбой. Игра не была скучной, отлично выступать за такую команду, получал удовольствие от того, что мы делали в атаке.



Не знаю, сколько матчей сыграю в сезоне, Сорока – невероятный вратарь. Мы боремся за место в составе, толкаем друг друга вперёд, чтобы быть лучше, мы – одна команда и хотим выигрывать матчи. Рад, что появилась возможность быть в ЦСКА, не раздумывал над этим предложением. Я знал, что придётся соперничать с Сорокиным, но это увлекательно. Надеемся, что станем хорошей командой», — передаёт слова Юханссона корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

ЦСКА взял верх над «Витязем» на Кубке мэра Москвы