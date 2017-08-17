Никитин: планируем, что Марченко сыграет с «Динамо» на Кубке мэра

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над подмосковным «Витязем» (2:1) в матче Кубка мэра Москвы и дебют новичка Алексея Марченко в составе новой команды.



«Первую часть игры контролировали, играли с шайбой, пока соперника позволял. Потом пришлось пообороняться, то, что выиграли – вратарь помог. Планируем, что Марченко сыграет с «Динамо» на Кубке мэра, ему нужна игровая практика, прошёл тесты, состояние хорошее.



Завтра Марченко будет играть с Киселевичем, попробуем различные сочетания», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

ЦСКА взял верх над «Витязем» на Кубке мэра Москвы