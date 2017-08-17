Белов: в целом впечатления от матча с ЦСКА положительные, соперник серьёзный

Главный тренер подмосковного «Витязя» Валерий Белов прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) на Кубке мэра Москвы.



«Матч был разбит на две части, не понравилась первая половина второго периода. В третьем периоде выступали достаточно уверенно и на хорошем уровне. В целом впечатления больше положительные, потому что соперник очень серьёзный, такой тест был для нас. Хорошая игра получилась», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.



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ЦСКА взял верх над «Витязем» на Кубке мэра Москвы