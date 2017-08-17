Бирюков: желаю Сятери удачи в НХЛ, а у меня стоят другие задачи в «Витязе»

Вратарь «Витязя» Михаил Бирюков рассказал о своих задачах в подмосковном клубе.



«В команде приняли хорошо. Всех давно знал, никаких сложностей не возникло. Смогу ли заменить Хари Сятери? Это сложный вопрос. Я желаю ему удачи в НХЛ, а у меня стоят другие задачи. Есть желание стать первым номером, я для этого и работаю в новом клубе. Тоже самое делает и мой партнёр — Игорь Сапрыкин. У любого спортсмена в «Витязе» мотивация – побеждать. И я не исключение.



Хочется сказать слова благодарности моей прошлой команде. Я считаю, что у нас был отличный коллектив и тренер. Это, наверное, лучшее время, которое было в моей жизни. Спасибо за это и болельщикам «Торпедо». С какими чувствами выйду на лед в Нижнем Новгороде? Рано еще об этом говорить, но думаю, что будут только положительные эмоции», — передаёт слова Бирюкова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Логункова.

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