Гулявцев: игроки «Северстали» — молодцы, отпахали игру и турнир в целом

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев подвёл итоги после победы в матче с ХК «Сочи» (3:1).



«Сегодняшняя игра получилось тяжёлой. В первую очередь потому, что она у нас была третьей подряд. Те игроки, которые были свежими, добавили нам мощи, но в целом видно, что ребята уставшие. Мы сегодня выиграли, а победителей не судят. Конечно, вопросы ещё остались. Но все недочёты появляются на фоне третьего матча, на фоне усталости.



Если говорить в целом, то ребята старались держать рисунок игры. Мы вносили определённые коррективы в перерывах. Неплохо забили – и в большинстве, и после активной работы в зоне. Хорошо оборонялись. Второй период был особенно тяжёлым. «Сочи» сразу же захватили инициативу. Мы были готовы, но всё равно «покружили» они нас. В очередной раз мы отработали защиту. Что тоже важно. Ведь как команда обороняется в целом, так и играет вратарь.

Ребята – молодцы. Они отпахали и игру сегодня, и турнир в целом. Даже несмотря на то, что мы заняли пятое место, но две из трёх игр остались за нами. Это хорошо. Думаю, что в сезон мы войдём с хорошим настроением", — цитирует тренера официальный сайт клуба.