Минское «Динамо» подписало контракт с нападающим Хауденом

Минское «Динамо» подписало контракт с нападающим Куинтоном Хауденом, информирует официальный сайт команды. 25-летний хоккеист будет выступать в команде под 21-м номером.
В прошедшем сезоне форвард выступал в системе «Виннипег Джетс». За основную команду Хауден провёл пять матчей, не отметившись результативными баллами. В фарм-клубе в АХЛ хоккеист принял участие в 58 встречах, записав на свой счёт 24 (13+11) очка при показателе полезности «-1».
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»
Из НХЛ в КХЛ. 10 игроков, которые теперь будут играть в России
У них были причины уехать из Америки, а лучше всех ситуацией воспользовался ЦСКА.