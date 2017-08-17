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Е. Корешков: лучше в команде будет перебор хоккеистов, чем недобор

17 августа 2017, четверг. 21:03 Хоккей

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков поделился мнением о селекционной работе клуба.

«Приобретение Дица и Вея? Если брать легионеров, то только на позиции лидеров, в ударные звенья. Конечно, они должны адаптироваться, поскольку играют теперь в другой стране, на других площадках. Кто-то преодолевает этот этап быстро, кому-то нужно больше времени. Они уже освоились, и на льду, и вне льда у ребят хорошие отношения с партнёрами по команде. В плане самоотдачи на тренировках и в играх претензий к ним нет, пашут на полную катушку. Уверен, всё встанет на свои места, по щелчку пальцев ничего не происходит.

Какой игрок ещё пригодился бы „Барысу“? Любой тренер, как под копирку, ответит на этот вопрос: и защитники, и центральные нападающие придутся ко двору. Пусть уж лучше в команде будет перебор хоккеистов, чем недобор. Ни в начале сезона, ни в середине или в конце его ни один тренер не откажется от хорошего игрока любого амплуа», — цитирует Корешкова официальный сайт лиги.

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Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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ХК Барыс Евгений Корешков
Новости. Хоккей
17 августа 2017, четверг
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