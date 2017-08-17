Бойд: со «Спартаком» был топ-матч, при счёте 2:2 «Динамо» потеряло концентрацию

Нападающий московского «Динамо» Дастин Бойд подвёл итоги после поражения во встрече со «Спартаком» (2:3).



«Это был топ-матч, дерби между двумя командами из Москвы. Было много борьбы. Могли наказывать соперника за его ошибки, были шансы при игре в большинстве, но в итоге сами пропустили. При счёте 2:2 слегка потеряли концентрацию, за что и поплатились. Мы могли сыграть концовку третьего периода организованнее. На этом турнире все команды хорошие, «Спартак» — не исключение. Они провели сильный матч. Конечно, мы хотим выиграть в заключительной встрече у ЦСКА. Тренеры всегда говорят нам, что нужно играть только на победу. Для этого надо показывать лучший хоккей», — сказал Бойд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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