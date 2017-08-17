Епанчинцев: хорошо, что «Спартак» до конца не бросал играть с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над «Динамо» (3:2) в матче Кубка мэра Москвы.



«Хорошая, боевая игра. В принципе, остался доволен своей командой, за исключением начала матча. Во втором периоде перестроились, стали больше выигрывать позиционную борьбу, получили моменты и удаления соперников. В концовке перестроились и начали действовать на удержание счёта. Соперник нас наказал за это. Хорошо, что не бросали играть до конца. Кроме ненужных удалений в средней зоне, команда показала хороший настрой. Сорокину шайба попала в то самое место. Пока тяжело сказать, что с ним, но что-то серьёзное», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

«Спартак» одержал победу над московским «Динамо» на Кубке мэра