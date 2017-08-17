Знарок: немножко пугает, что СКА в этом году готов даже лучше, чем в прошлом

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу в финале турнира имени Николая Пучкова над «Йокеритом» со счётом 5:1.



«Жду от всех звеньев результативной игры. Решили поменять Карпова с Барабановым, пока есть время, рабочий вариант. Сегодня вся команда была заряжена, не только Кетов, результат налицо. Драка Евгения, наверное, дополнительных эмоций добавила. В СКА перебор, куда нам кого-то брать. Отпустим ли кого-то? Всё узнаете. Почему не взяли кубок по окончании игры? Не знаю, я там не был. У хоккеистов лучше спросите, есть ли суеверия по поводу победы в предсезонных турнирах.



Более-менее к сезону готовы, думаю, что даже лучше, чем в прошлом. Это меня немножко пугает. Калинин переберётся в четвёртое звено? Давайте «вперёд батьки» не бежать, вопрос решим. Проанализируем ошибки и назовём боевой состав на 21 августа на матч с ЦСКА. Никак не смотрю на то, что у ЦСКА состав из 40 человек, меня это не волнует. Завтра у команды выходной, а потом тренировки», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

СКА разгромил «Йокерит» в финале турнира имени Николая Пучкова