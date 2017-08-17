Калинин: СКА обыграл бы «Нью-Джерси»

Нападающий СКА Сергей Калинин прокомментировал победу в финале турнира имени Николая Пучкова над «Йокеритом» со счётом 5:1.



«Всё уже нормально после травмы, которую получил в олимпийской сборной в Сочи. Что было? Было и было, не для прессы. Ещё не отмечал первый матч за СКА, не так много дней до старта чемпионата осталось, надо готовиться к серьёзным играм. Особо не следил за переходами в ЦСКА, знаю, что много ребят из НХЛ вернулось, плюс звено из «Сибири». Не знаю, в каком звене буду играть, хоккеист должен в любой ситуации проявлять себя и делать то, что полезно для команды. Буду стараться приносить пользу везде.



Финны сегодня играли активнее, чем обычно. Как правило, «Йокерит» на контратаках играет, а в этот раз побежали вперёд, удивили немного. Пришлось играть в силовую. Молодцы наши ребята — стояли друг за друга. Это поможет нам в регулярном чемпионате. Кетов после стычки с Антилой чувствует себя нормально, обычная ситуация. Конечно, болел за него в драке. Не думаю, что они оба хотели сначала драться. Если бы Кетов успел бы скинуть краги, всё было бы по-другому.

СКА обыграл бы и «Торонто Марлиз», и «Нью-Джерси», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.