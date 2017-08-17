Рундблад: повезло, что не был на ЧМ, где Знарок угрожал Грёнборгу

Защитник СКА Давид Рундблад прокомментировал победу в финале турнира имени Николая Пучкова над «Йокеритом» со счётом 5:1.



«Впечатления от матча в «Ледовом» потрясающие. Слышал до этого, что Санкт-Петербург — хоккейный город, так много людей ходило даже на игры предсезонного турнира. Здесь хоккей любят. Всегда нужно некоторое время, чтобы влиться в команду. В первых матчах чувствовал себя немного потерянным на льду, но в трёх домашних встречах почувствовал себя уже в своей тарелке, думаю, прогресс будет продолжаться. Сейчас мы все сфокусированы на старте сезона, праздновать пока рано. Хоть и побеждать всегда приятно. Никто особо не собирается отмечать победу в турнире имени Пучкова.



Чувствую себя абсолютно готовым к сезону, я много занимался индивидуально, плюс проходил сборы с командой, которые были совсем нелёгкими. Мы все много работали этим летом. Что касается системы, то тут не нужно мудрить, нас просят в зоне защиты по возможности действовать просто и надёжно. Импровизировать можно в зоне атаки, у нас собрано большое количество хоккеистов, которые на это способны. Не побаивался Олега Знарка из-за того, что он угрожал перерезать горло Рикарду Грёнборгу. Наверное, мне повезло, что меня не было в той сборной Швеции на чемпионате мира. Мне Знарок показался по-настоящему хорошим тренером, поэтому я очень рад оказаться в СКА», — передаёт слова Рундблада корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА разгромил «Йокерит» в финале турнира имени Николая Пучкова