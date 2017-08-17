Д. Юдин: только привыкаю к московским дерби, там все соперники сильные

Защитник «Спартака» Дмитрий Юдин подвёл итоги после победы в матче с московским «Динамо» со счётом 3:2.



«Я не так давно нахожусь в структуре клуба, только привыкаю к московским дерби. Считаю, что все столичные команды — сильные соперники. И к игре с каждым мы подходим с одинаково серьёзным настроем. Ведь любая ошибка — это сразу гол в твои ворота. Сегодня мы доказали, что сильнее. Всё решилось в концовке благодаря прекрасному броску Игоря Мирнова и самоотверженности нашего вратаря Маркуса Свенссона», — передаёт слова Юдина корреспондент «Чемпионата» Яна Мирзоева.

«Спартак» одержал победу над московским «Динамо» на Кубке мэра