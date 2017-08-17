Озолиньш: команда у рижского «Динамо» всегда одна, независимо от состава

Главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш прокомментировал финальный матч Кубка Латвийской железной дороги, в котором рижане уступили ярославскому «Локомотиву» со счётом 0:3.



«Этот кубок стал хорошей возможностью проверить свои силы и для тренеров, и для команды в целом. Подготовительный этап закончился, осталось три полноценных тренировки, на которых мы будем готовиться к первой игре сезона. Состав сегодня другой, но результат тот же? Команда у нас всегда одна независимо от того, кто играет и сколько», — приводит слова Озолиньша корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.

СКА нет равных дома, а «Локомотиву» — в Риге Завершились турнир памяти Николая Пучкова и Кубок ЛЖД.