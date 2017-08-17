Кудашов: игре «Локомотива» порой не хватало целостности, но в общем я доволен

Главный тренер ярославского «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал финальный матч Кубка Латвийской железной дороги, в котором ярославцы одолели рижское «Динамо» со счётом 3:0.



«Хочу поблагодарить организаторов за очередной прекрасный турнир. Что касается матча, то я доволен. Хорошо сыграли и в обороне, и в нападении, создавали моменты и реализовывали их. Были волны в игре, не всегда хватало целостности, но если оценивать в целом, то доволен и турниром, и результатом. У Контиолы небольшая травма, поэтому не стали заявлять его на матч. Сегодня нужно было заполнить место правого крайнего в третьем звене, поэтому Козун сыграл там», — цитирует Кудашова корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.

«Локомотив» уверенно обыграл рижское «Динамо», победив на Кубке ЛЖД