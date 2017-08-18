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Нападающий «Миннесоты» Гранлунд получил травму во время отпуска

18 августа 2017, пятница. 00:00 Хоккей

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Микаэль Гранлунд получил травму во время отпуска, информирует Sportsnet. 25-летний хоккеист получил повреждение голеностопа в Финляндии во время утренней пробежки и сейчас может передвигаться только с помощью костылей.

Как сообщается, травма оказалась не слишком серьёзной, и хоккеист должен восстановиться в течение двух недель.

В прошедшем регулярном чемпионате игрок набрал 69 (26+43) очков в 81 матче. Летом Гранлунд подписал с командой новый контракт на $ 17 млн и сроком на три сезона.

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Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
Теги
Миннесота Уайлд Микаэль Гранлунд
Новости. Хоккей
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