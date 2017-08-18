Форвард «Нью-Джерси» Зейджак пропустит около полугода после операции

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Трэвис Зейджак перенёс операцию, из-за которой будет вынужден пропустить около полугода, информирует официальный сайт «дьяволов» со ссылкой на генерального менеджера команды Рэя Шеро. 32-летний хоккеист получил тяжёлую травму на тренировке, после чего было принято решение об операции.



В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Зейджак принял участие в 81 встрече, записав на свой счёт 45 (14+31) результативных баллов при показателе полезности «-7» и 35 минутах штрафного времени.

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