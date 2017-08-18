Таварес: не тороплюсь с продлением контракта, пока всё идёт нормально

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес рассказал, что не придаёт большого внимания переговорам по новому контракту с клубом.
«Я никуда не тороплюсь. Стараюсь всё организовать так, чтобы общение было неторопливым и спокойным. Пока всё идёт нормально.
Когда продлеваешь контракт, всегда есть множество деталей. Я должен всё обсудить с Гартом Сноу, с командой, Дугом Уэйтом. Хочу, чтобы переговоры внутри клуба были открытыми и честными, но наружу информация выходить не должна», — цитирует Тавареса NBC Sports.
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У них были причины уехать из Америки, а лучше всех ситуацией воспользовался ЦСКА.