Гиргенсонс остаётся в «Баффало», контракт рассчитан на два года и $ 3,2 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» объявил о подписании нового контракта с латвийским нападающим Земгусом Гиргенсонсом. Соглашение между американской командой НХЛ и 23-летним латвийским игроком рассчитано на два года, годовая зарплата составит $ 1,6 млн.



В минувшем сезоне Гиргенсонс провёл в регулярном чемпионате НХЛ 75 матчей и набрал 15 (7+8) очков при показателе полезности «-7». Американская команда по итогам сезона в плей-офф не попала.

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