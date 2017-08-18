Экс-форвард «Лева» Кристенсен завершил карьеру, несмотря на предложения из РФ

Форвард ХВ-71 Эрик Кристенсен объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет. Хоккеист сообщил, что у него были предложения из России, но он решил уделять больше времени семье.



В сезоне-2016/17 Кристенсен стал чемпионом Швеции, набрав 21 (15+6) очко в 15 матчах регулярного чемпионата и 5 (1+4) очков в 16 матчах плей-офф. В НХЛ он выступал за «Питтсбург Пингвинз», «Атланту Трэшерз», «Анахайм Дакс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Миннесоту Уайлд», провёл в лиге 387 матчей и набрал 163 (68+95) очка. В сезоне-2012/13 форвард выступал в КХЛ за «Лев».