Киселёв считает, что в КХЛ играют в сложный и тактический хоккей, в QMJHL проще

Вратарь «Амура» Евгений Киселёв высказал мнение об игре в КХЛ и лиге Квебека.

«В КХЛ играют в более сложный и тактический хоккей. Много передач и комбинаций, нужно постоянно их читать, нельзя далеко выходить из ворот, ведь тебя сразу же отыграют пасом и забьют в пустые ворота. Отметил для себя все эти моменты — и сразу стал действовать более консервативно, глубже в воротах. Ну а в QMJHL всё проще — молодые хоккеисты летят вперёд, постоянно бросают, много силовых приёмов. Там забивается очень много голов, любой голкипер постоянно в тонусе. В прошлом сезоне у меня был коэффициент 3,33 — и для Квебекской лиги это совсем не плохой показатель. В отличие от КХЛ.

В лиге Квебека выступало много молодых россиян — например Жукенов, Свечников, Лазарев. Во втором сезоне моим партнёром по команде был Игорь Ларионов-младший. Ну а в былые годы за «Квебек» выступали Радулов, Кугрышев, Григоренко. Александр Радулов вместе с Патриком Руа и Симоном Ганье прилетал на первый матч «Квебека» в прошлом чемпионате, торжественно открывал сезон. И Руа, и Радулову, и Ганье трибуны устроили овацию, а мы выиграли — 3:0.

В КХЛ стартовать очень непросто: места заняты, много классных и опытных голкиперов. Чтобы закрепиться в лиге, нужно иметь опыт, который я и приобрёл в Канаде. В Квебекской лиге за два сезона провёл под 100 матчей, многому научился, приобрёл уверенность в своих силах в игре на маленьких площадках. В НХЛ я не задрафтован, но прошлым летом был приглашён в молодёжный лагерь «Чикаго Блэкхоукс». Поработал пару недель, ознакомился с раздевалкой, видел шкафчики Панарина и Анисимова. Правда, теперь один из них освободился — Панарина неожиданно обменяли в «Коламбус», — цитирует игрока Russia-Hockey.