Экс-форвард «Барыса» и «Кузни» Полищук на просмотре в «Торпедо» У-К

Нападающий Фёдор Полищук подписал пробный контракт с усть-каменогорским «Торпедо», сообщает официальный сайт клуба. Хоккеист уже тренируется с командой в Усть-Каменогорске.



В прошлом сезоне 38-летний нападающий выступал за новокузнецкий «Металлург», в 54 матчах набрал 7 (2+5) очков. Команду исключили из числа участников КХЛ.



Фёдор Полищук является воспитанником Усть-Каменогорска, выступал за сборную Казахстана на 11 чемпионатах мира и Олимпиаде в Турине. На уровне КХЛ в матчах за «Барыс» и «Кузню» на счету игрока 97 очков в 420 матчах.

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