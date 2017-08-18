Шарангович: Дуайер требует, чтобы в большинстве «Динамо» больше бросало

Форвард минского «Динамо» Егор Шарангович подвёл итоги матча Кубка ЛЖД с «Ак Барсом» (3:2).



«Первую шайбу забросили в численном большинстве – выцарапали, добили. Второй гол тоже получился рабочим. Возможно, мы были больше нацеленны на ворота, отсюда и положительный результат. Первая шайба добавила нам энергии – стали ещё больше действовать в зоне «Ак Барса» и меньше ошибаться. Прибавили в агрессии и за счёт этого в конце игры смогли сравнять счёт.



Достаточно много внимания уделяется действиям в неравных составах. При розыгрыше лишнего Горди Дуайер требует, чтобы мы не увлекались излишним разыгрыванием, а больше бросали – две-три быстрые передачи и сразу же бросок по воротам.



Буллиты? У меня есть любимые фирменные финты. Я заранее принял решение, что исполнять буду именно так, и очень рад, что удалось реализовать задуманное», — рассказал хоккеист.

«Ак Барс» одолел минское «Динамо» в овертайме, завоевав третье место Кубка ЛЖД