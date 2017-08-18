СКА обменял Хохлачёва в «Спартак», получив права на Дыбленко

СКА и «Спартак» произвели обмен игроками. В московскую команду перешёл форвард Александр Хохлачёв, а взамен питерцы получили права на защитника Ярослава Дыбленко. Об этом стало известно «Чемпионату».



Хохлачёв является воспитанником красно-белых, он выступал в КХЛ за московскую команду в сезоне-2012/13. В сезоне-2016/17 нападающий провёл за СКА 25 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав в них 10 (5+5) очков. В 11 матчах плей-офф на счету игрока 1 (0+1) очко. Хохлачёв является обладателем кубка Гагарина.

Дыбленко провёл за «Спартак» 51 матч регулярного чемпионата КХЛ в прошлом сезоне и набрал 11 (4+7) очков.

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