СКА подтвердил обмен Хохлачёва в «Спартак»

СКА подтвердил обмен форварда Александра Хохлачёва в «Спартак» на права на защитника Ярослава Дыбленко. Ранее «Чемпионат» уже сообщал о сделке.

Хохлачёв является воспитанником красно-белых, он выступал в КХЛ за московскую команду в сезоне-2012/13. В сезоне-2016/17 нападающий провёл за СКА 25 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав в них 10 (5+5) очков. В 11 матчах плей-офф на счету игрока 1 (0+1) очко. Хохлачёв является обладателем кубка Гагарина.



Дыбленко провёл за «Спартак» 51 матч регулярного чемпионата КХЛ в прошлом сезоне и набрал 11 (4+7) очков.