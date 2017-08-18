Турнир в Омске: «Барыс» отыгрался с 0:2, но всё равно уступил «Амуру»

«Амур» праздновал победу над «Барысом» в матче предсезонного турнира «Мемориал Блинова». Ранее дальневосточники проиграли «Автомобилисту» (0:2) и «Авангарду» (2:5), а затем одолели «Югру» (2:1). Команда из Астаны ранее переиграла «Югру» (4:2) и уступила «Автомобилисту» (1:3).

После двух периодов счёт был равный — 2:2. За «Барыс» забили Кирилл Полохов и Нурсултан Бельгибаев, за «Амур» — Алексей Бывальцев и Вячеслав Ушенин. В третьем периоде Александр Фролов принёс дальневосточникам победу. В серии буллитов точнее оказались игроки астанинской команды.

В 16:00 мск начнётся матч «Автомобилист» — «Авангард».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»