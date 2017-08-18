20 августа состоится фестиваль «Severstal family»

20 августа на площади около Ледового дворца начнётся ежегодный семейный фестиваль «Severstal family», приуроченный к открытию сезона-2017/18. Ключевым событием мероприятия станет представление составов МХК «Алмаз» и ХК «Северсталь». Прошлым летом мероприятие посетило более 10 тыс. человек.



Гости фестиваля — группы In2Nation и Uma2rmaH. Также выступят местные коллективы THUNDEROSE BAND, TULON, Breeze, Дуэт О-Да, Монро, ANGRY BARDS, Эн-Стрит, Авантюра, Ориентир, Фомальгаут. Почётный гость фестиваля о.и. мэра Череповца Авдеева Елена Осиповна.



В рамках мероприятия директор клуба Алексей Кознев и Ирина Юрьевна Романова — директор Вологодского информационно-консультационного центра агропромышленного комплекса — подпишут соглашение о взаимном продвижении брендов.

Также видео доступно на официальном канале клуба в YouTube.