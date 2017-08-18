Виталий Вишневский подписал полноценный контракт с «Северсталью»

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» подписал контракт с защитником Виталием Вишневским. Об этом сообщает официальный сайт череповецкой команды КХЛ. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год. Ранее Вишневский находился в череповецкой команде на просмотре.



37-летний хоккеист не играл на профессиональном уровне с 2015 года. В составе сборной России хоккеист выигрывал ЧМ-2009. На уровне Континентальной хоккейной лиги Вишневский в 44 матчах за «Локомотив» набрал 3 (0+3) очка.

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