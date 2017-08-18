Алексей Емелин будет выступать в «Нэшвилле» под 25-м номером

Российский защитник Алексей Емелин, который летом перешёл в «Нэшвилл Предаторз», будет выступать в новой команде под 25-м номером. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее он играл под 74-м номером, который в «Нэшвилле» занят за вратарём Юусе Саросом.

31-летний Емелин последние шесть лет выступал за «Монреаль Канадиенс». Летом он перешёл в «Вегас Голден Найтс» на драфте расширения, а позже его обменяли в «Нэшвилл». Россиянин провёл в НХЛ 380 матчей, в которых набрал 72 (14+58) очка при показателе полезности "-18". В прошедшем сезоне на его счету было 10 (2+8) результативных баллов в 76 играх при показателе полезности "+1".